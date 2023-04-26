Экс-советник ЦРУ Рикардс: США стали себе злейшими врагами из-за санкционной политики

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс выразил уверенность, что злейшим врагом Соединённых Штатов являются они сами из-за проводимой ими санкционной политики в отношении России.

Об этом Рикардс написал в статье для издания The Daily Reckoning.

Он отметил, что доллар превратился в оружие, поскольку Вашингтон всегда начинает финансовую войну против своих политических конкурентов. В связи с этим многие страны задумались над тем, чтобы отказаться от совершения сделок в долларах.

По мнению Рикардса, санкции навредят Вашингтону сильнее, чем Москве, поскольку ряд стран может создать альтернативные платёжные платформы, которые не используют американскую валюту.

«Я не думаю, что другие страны могут уничтожить доллар, но мы можем сделать это сами. Мы сами себе злейшие враги. Мы уничтожаем доллар санкциями и другой ошибочной политикой», — подчеркнул он.

Ранее российский предприниматель Олег Дерипаска высказал мнение, что доллар перестанет доминировать в мире через пять лет.