«Известия»: в Европарламенте оценили вероятность закрытия постпредства России при ЕС

Европейский союз вряд ли пойдёт на закрытие постпредства России при ЕС, сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрошенных депутатов Европарламента.

«Думаю, что такой резкий шаг маловероятен на данном этапе. Но ЕС может действовать так, как и многие западные правительства в течение долгого времени: мешать работе зарубежных миссий России», — сказал евродепутат от Германии Гуннар Бек.

Представитель от Хорватии Иваан Вилибор Синчич заявил, что канал связи должен оставаться, несмотря на напряжённые отношения.

Ранее обозреватель Politico Джакопо Баригацци заявил, что Европейский союз пытается налаживать отношения с несколькими странами с целью склонить их на свою сторону.

Издание Euractiv со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщило, что Европейский союз в данный момент разрабатывает меры, направленные на укрепление отношений с Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном на фоне противостояния с Россией и Китаем.