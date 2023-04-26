GT: стремление сокрушить экономику России путём торговой блокады приведет Запад к краху

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Намерение западных стран сокрушить российскую экономику приведёт их к самоубийству, пишет китайская газета Global Times.

«Запад, судя по всему, зашел в тупик, вводя санкции против России. Теперь он даже добивается введения самоубийственных ограничений, чтобы усилить давление, тем самым лишая мир возможности остановить кризисы и войны», — говорится в материале.

Как пишет издание, страны G7 понимают, что исчерпали свои возможности, а почти полный запрет на экспорт в Россию будет разрушителен для стран Запада.

В статье отмечается, что отказ Запада от идеи сокрушения российской экономики выглядит невозможным.

Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что санкции Запада продлятся долго, поэтому необходимо вырабатывать меры суверенного развития страны на долгосрочную перспективу.

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