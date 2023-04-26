Сенатор Берни Сандерс заявил о поддержке Байдена на выборах в 2024 году

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Дважды принимавший участие в президентской гонке сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс пообещал поддержать президента США Джо Байдена на выборах 2024 года.

«Я сделаю всё, что смогу, чтобы президент был переизбран», — заявил Сандерс в интервью агентству Associated Press.

По его словам, США сейчас не нужен экс-президент страны Дональд Трамп «или другой демагог правого толка».

Он также исключил возможность того, что будет баллотироваться сам.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на данные опроса AP-NORC сообщила, что Байдену необходимо открыто говорить о состоянии своего здоровья с избирателями во время предстоящих президентских выборов.

В марте Байден заявил, что перенёс операцию, целью которой было проверить, есть ли у него мозг.

Он отметил, что нуждался в срочной операции из-за аневризмы, но не мог попасть в больницу из-за плохих погодных условий.

В итоге американский лидер был доставлен в медучреждение при помощи пожарной службы.

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