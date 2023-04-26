Yahoo News: в США готовят требующий возвращения Украины к границам 1991 года законопроект

В палате представителей США готовят законопроект, который требует завершения украинского конфликта и возвращения Украины к границам 1991 года, сообщает портал Yahoo News.

Отмечается, что резолюция сначала должна быть рассмотрена комитетом по международным делам палаты.

Авторы законопроекта также призывают принять Украину в состав НАТО и требовать от России выплаты компенсаций.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждал, что США выступают против попыток заморозки боевых действий на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил газете Le Parisien, что намерен сделать всё, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине и «не дать России победить» нынешний киевский режим.