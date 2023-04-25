Секретарь СНБО Украины Данилов призвал Макрона отдать Бордо ради права решать судьбу Крыма
По его словам, Макрон глубоко ошибается, если считает, что может действовать «за спиной украинского народа и потенциально торговаться Крымом».
«Я предлагаю Макрону отказаться от части Франции. Может ли он это сделать? Пусть отдаст Бордо или какую-нибудь другую часть Франции другой стране», — заявил Данилов в интервью The Telegraph.
17 марта президент России Владимир Путин заявил, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер.
В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.