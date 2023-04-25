Секретарь СНБО Украины Данилов призвал Макрона отдать Бордо ради права решать судьбу Крыма

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон должен быть готов отдать Бордо, если он хочет вести переговоры от имени Киева.

По его словам, Макрон глубоко ошибается, если считает, что может действовать «за спиной украинского народа и потенциально торговаться Крымом».

«Я предлагаю Макрону отказаться от части Франции. Может ли он это сделать? Пусть отдаст Бордо или какую-нибудь другую часть Франции другой стране», — заявил Данилов в интервью The Telegraph.

17 марта президент России Владимир Путин заявил, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.