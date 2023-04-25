Офис Генсека: ООН неоднократно поднимала с США вопрос выдачи виз представителям России

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ООН неоднократно поднимала с Соединёнными Штатами вопрос выдачи виз российским представителям, заявил официальный представитель Генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Офис Генсека: ООН неоднократно поднимала с США вопрос выдачи виз представителям России
  • AFP
  • © Brendan Smialowski

Об этом сообщает ТАСС.

«Вопросы выдачи виз для российских граждан, у которых есть дела в ООН, являются теми, которые мы неоднократно поднимали с принимающей страной. Я не знаю конкретную ситуацию касательно российских журналистов, вы можете спросить у миссии США», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты устроили «геноцид» в отношении российских журналистов, работающих в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с отказом в выдаче виз российским журналистам для сопровождения главы МИД России Сергея Лаврова на Совбез ООН в США должна стать темой для серьёзного разговора во всемирной организации.

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