Захарова обратила внимание на притеснение RT в Соединённых Штатах

В Соединённых Штатах не приходится говорить о свободе слова, особенно в свете притеснения российских журналистов. Это подтверждается действиями Вашингтона против RT America, который был включён американскими властями в список иностранных агентов, а с 2022 года вынужден и вовсе прекратить деятельность.

«В 2017 году Минюст США включил телеканал RT America в список иностранных агентов. С 2018 года ряд операторов сетей вещания прекратили ретрансляцию сигналов RT America в Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Сан-Диего, Лос-Анджелесе и Чикаго. Как вы думаете, они сами это сделали? Частные ретрансляторы. Конечно, нет. Статус иноагента в Соединённых Штатах Америки — страшная вещь», — сказала она на заседании комитета по информации ГА ООН.

Кроме того, зафиксированы неподобающие инциденты с сотрудниками российских СМИ вплоть до необоснованного применения насилия со стороны правоохранительных органов и спецслужб США, подчеркнула Захарова.

«Только в 2020 году в подобных ситуациях оказался корреспондент РИА Новости — полицейские распылили слезоточивый газ в лицо российскому журналисту. Продюсер бюро Sputnik в США — он был обстрелян резиновыми пулями. Журналисты Первого канала — в их отношении применили физическую силу. Журналист RT — он прошёл через многочасовой допрос таможенниками нью-йоркского аэропорта», — рассказала представитель МИД.

При этом с марта 2022 года прекращена деятельность RT America в принципе, подчеркнула дипломат.

«Это так в Соединённых Штатах Америки обеспечивается свобода слова?» — спросила она.

В марте 2022 года RT America объявил о прекращении производства контента после более чем десятилетия в эфире. Работающая с телеканалом продюсерская компания T&R Productions объявила об остановке производства и увольнении сотрудников в США.

Также в марте администрация YouTube ограничила доступ ко всем каналам RT и RTД.