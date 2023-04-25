Фарерские острова призвали Данию не вмешиваться в их соглашение с Россией о рыболовстве
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«Фарерские острова вполне способны оценить, что происходит на их территории», — цитирует его портал Euractiv.
К реакции на присутствие российских судов ранее призвали в Консервативной народной партии Дании.
При этом Хойдал отметил, что такие заявления являются попытками подрыва демократии на Фарерских островах и розыгрышем «имперской карты».
Он также назвал соглашение о рыболовстве с Россией делом Фарерских островов.
В июне 2022 года Daily Express писала о «гневе представителей Великобритании» из-за решения Фарерских островов не разрывать соглашение о рыболовстве с Москвой, позволяющее ловить рыбу российским судам в их водах.