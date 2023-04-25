Дипломат Логвинов: ЕС загоняет себя в изоляцию, деля мир на базе отношения к России и КНР

Евросоюз загоняет себя в окончательную изоляцию, пытаясь делить все страны мира на «своих» и «чужих» на базе их отношения к России и КНР, заявил исполняющий обязанности российского постпреда в Европейском союзе Кирилл Логвинов.

Об этом пишет ТАСС.

По словам Логвинова, пока в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке обсуждались вопросы формирования многополярного мира, Брюссель вопреки происходящим сегодня на международной арене объективным процессам провозгласил курс на «плановое построение однополярности».

«Если вчера деление на «своих» и «чужих» осуществлялось исходя из безоговорочной поддержки западного курса на Украине, то теперь ещё одним критерием на «профпригодность» объявлена политика в отношении Китая», — заявил он.

Ранее обозреватель Politico Джакопо Баригацци заявил, что Европейский союз пытается налаживать отношения с несколькими странами с целью склонить их на свою сторону.

Издание Euractiv со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщило, что Европейский союз в данный момент разрабатывает меры, направленные на укрепление отношений с Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном на фоне противостояния с Россией и Китаем.