В Гамбурге задержали сирийца по подозрению в подготовке теракта

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В Гамбурге задержали сирийца по подозрению в подготовке теракта. Об этом информирует федеральное ведомство уголовной полиции Германии.
В Гамбурге задержали сирийца по подозрению в подготовке теракта
  • Gettyimages.ru
  • © Sven Westphal / EyeEm

«В ходе проводимых уголовно-процессуальных мероприятий был задержан 28-летний мужчина», — цитирует сообщение РИА Новости.

По информации полиции, мужчина в течение нескольких недель покупал в интернете компоненты для самодельного взрывного устройства.

Отмечается, что расследование ведётся в отношении двух выходцев из Сирии. Вторым подозреваемым является родной брат мужчины — житель Кемптена.

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США сообщило о возможной ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ*, планировавшего теракты на Ближнем Востоке и в Европе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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