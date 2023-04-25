Подполковник США Шаффер: Зеленский хочет вмешательства НАТО в украинский конфликт
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
Об этом заявил подполковник Вооружённых сил США Тони Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom.
«Он пытается заставить Запад оказать большую поддержку... добиться непосредственно вмешательства Североатлантического альянса», — отметил Шаффер.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на попавшие в сеть документы Пентагона сообщила, что ВСУ готовят 12 бригад для организации наступления.
The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за непогоды и нехватки боеприпасов.
Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер выразил уверенность, что Вооружённые силы Украины начнут контрнаступление не раньше июля.