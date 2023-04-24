Глава МИД России Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН.

Об этом информирует РИА Новости.

Россия в апреле является председателем Совбеза.

Заседание в понедельник, 24 апреля, посвящено теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН.

Во вторник, 25 апреля, будет заседание по теме ближневосточного урегулирования.

Лавров прибыл в Нью-Йорк в ночь на 24 апреля.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Соединённые Штаты по-прежнему не выдали российским журналистам визы для вылета в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН, притом что американское посольство заявило о «работе над этим».

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков резко осудил поведение Соединённых Штатов. По его словам, страна солгала о работе над американскими визами.