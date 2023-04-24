В армии Судана заявили о праве военных на сотрудничество с международными организациями

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Армия Судана на данный момент справляется с силами быстрого реагирования (СБР) и имеет право на сотрудничество с международными организациями. Об этом заявил официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдулла.
В армии Судана заявили о праве военных на сотрудничество с международными организациями
  • AFP
  • © Abdelmoneim SAYED

«Пока что мы справляемся, но мы имеем право взаимодействовать с любой международной или региональной стороной в рамках военного сотрудничества», — приводит РИА Новости его слова.

Абдулла поблагодарил международное сообщество за сотрудничество и выразил надежду на скорое прекращение беспорядков.

«Мы ожидаем чёткой позиции по этой ситуации от международных и региональных сторон», — подчеркнул генерал.

Ранее стало известно, что силы быстрого реагирования (СБР) Судана скоординировали с американскими военнослужащими план эвакуации дипломатов и членов их семей из посольства США в Хартуме.

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