В армии Судана заявили о праве военных на сотрудничество с международными организациями
- AFP
- © Abdelmoneim SAYED
«Пока что мы справляемся, но мы имеем право взаимодействовать с любой международной или региональной стороной в рамках военного сотрудничества», — приводит РИА Новости его слова.
Абдулла поблагодарил международное сообщество за сотрудничество и выразил надежду на скорое прекращение беспорядков.
«Мы ожидаем чёткой позиции по этой ситуации от международных и региональных сторон», — подчеркнул генерал.
Ранее стало известно, что силы быстрого реагирования (СБР) Судана скоординировали с американскими военнослужащими план эвакуации дипломатов и членов их семей из посольства США в Хартуме.