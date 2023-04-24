Додон: власти Молдавии навязывают жителям курс на Запад

Короткая ссылка
Власти Молдавии навязывают жителям курс на Запад и делают всё, чтобы отдалиться от России.
Додон: власти Молдавии навязывают жителям курс на Запад
  • AFP
  • © Sergei GAPON

Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон.

«Западный вектор — это не выбор большинства жителей Молдавии, этот курс навязан президентом Майей Санду и правящей партией», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил растущие риски включения Молдавии в российский список недружественных стран.

«Это очень плохо скажется не только на наших двусторонних отношениях, которые, нужно признать, и так находятся на самом низком уровне, но и на нашей экономике, на самих гражданах», — заключил Додон.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз могут занять годы.

Санду считает, что у республики есть только один путь развития — в Евросоюзе. Она раскритиковала депутатов, которые не поддерживают этот курс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить