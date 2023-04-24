Додон: власти Молдавии навязывают жителям курс на Запад
- AFP
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Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон.
«Западный вектор — это не выбор большинства жителей Молдавии, этот курс навязан президентом Майей Санду и правящей партией», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу «Россия 24».
Он отметил растущие риски включения Молдавии в российский список недружественных стран.
«Это очень плохо скажется не только на наших двусторонних отношениях, которые, нужно признать, и так находятся на самом низком уровне, но и на нашей экономике, на самих гражданах», — заключил Додон.
Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз могут занять годы.
Санду считает, что у республики есть только один путь развития — в Евросоюзе. Она раскритиковала депутатов, которые не поддерживают этот курс.