Власти Молдавии навязывают жителям курс на Запад и делают всё, чтобы отдалиться от России.

Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон.

«Западный вектор — это не выбор большинства жителей Молдавии, этот курс навязан президентом Майей Санду и правящей партией», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил растущие риски включения Молдавии в российский список недружественных стран.

«Это очень плохо скажется не только на наших двусторонних отношениях, которые, нужно признать, и так находятся на самом низком уровне, но и на нашей экономике, на самих гражданах», — заключил Додон.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз могут занять годы.

Санду считает, что у республики есть только один путь развития — в Евросоюзе. Она раскритиковала депутатов, которые не поддерживают этот курс.