Зампред Совбеза Медведев назвал Польшу для России бесконечно враждебным образованием
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Медведев заявил о желании «оборзевшей Польши» поглотить «остатки Украины».
«Польша — с кусками Украины или без неё — это и так бесконечно враждебное для нас образование», — сказал Медведев.
Он добавил, что «никто из галлюцинирующих польских маньяков» не задумывается о последствиях этого.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские военные проводят усиление охраны на дорогах, которые ведут из России и Белоруссии.
18 апреля стало известно, что в Польше начали строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью.