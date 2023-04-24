Зампред Совбеза Медведев назвал Польшу для России бесконечно враждебным образованием

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Польшу бесконечно враждебным образованием по отношению к России.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Медведев заявил о желании «оборзевшей Польши» поглотить «остатки Украины».

«Польша — с кусками Украины или без неё — это и так бесконечно враждебное для нас образование», — сказал Медведев.

Он добавил, что «никто из галлюцинирующих польских маньяков» не задумывается о последствиях этого.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские военные проводят усиление охраны на дорогах, которые ведут из России и Белоруссии.

18 апреля стало известно, что в Польше начали строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью.