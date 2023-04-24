СВР: тема геополитического передела звучит для Польши всё острее из-за кризиса на Украине

Для Польши в условиях украинского кризиса всё острее звучит тема геополитического передела, в том числе пересмотра границ.

Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на директора Сергея Нарышкина.

«Нарышкин заявил, что по поступающим в СВР сведениям для польского руководства в условиях украинского кризиса становится всё более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государств», — говорится в сообщении.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о желании «оборзевшей Польши» поглотить «остатки Украины».

Медведев также прокомментировал рассуждения польского премьера Матеуша Моравецкого о том, кто выйдет победителем в случае конфликта между Россией и НАТО. По оценкам высокопоставленного чиновника, вне зависимости от исхода такого столкновения Польша «точно исчезнет вместе с её тупым премьером».