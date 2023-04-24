СВР: тема геополитического передела звучит для Польши всё острее из-за кризиса на Украине

Короткая ссылка
Для Польши в условиях украинского кризиса всё острее звучит тема геополитического передела, в том числе пересмотра границ.
СВР: тема геополитического передела звучит для Польши всё острее из-за кризиса на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на директора Сергея Нарышкина.

«Нарышкин заявил, что по поступающим в СВР сведениям для польского руководства в условиях украинского кризиса становится всё более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государств», — говорится в сообщении.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о желании «оборзевшей Польши» поглотить «остатки Украины».

Медведев также прокомментировал рассуждения польского премьера Матеуша Моравецкого о том, кто выйдет победителем в случае конфликта между Россией и НАТО. По оценкам высокопоставленного чиновника, вне зависимости от исхода такого столкновения Польша «точно исчезнет вместе с её тупым премьером».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить