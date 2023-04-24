Focus: стремление ЕС влиять на мировую ситуацию в будущем миропорядке является самообманом

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Стремление Евросоюза влиять на мировую ситуацию в будущем миропорядке является самообманом.
Focus: стремление ЕС влиять на мировую ситуацию в будущем миропорядке является самообманом
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет немецкий журнал Focus.

«ЕС не является полноценным игроком в международных отношениях и не был им на протяжении десятилетий», — пишет издание.

Отмечается, что Евросоюз не обладает необходимым политическим единством и не способен самостоятельно себя защитить.

Ранее China Daily писала, что Европейский союз избавится от влияния Вашингтона, если смягчит санкции в отношении России.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США бросают Евросоюз на поддержку Украины как вассалов, о какой-то дружбе между ними говорить сложно.

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