Стремление Евросоюза влиять на мировую ситуацию в будущем миропорядке является самообманом.

Об этом пишет немецкий журнал Focus.

«ЕС не является полноценным игроком в международных отношениях и не был им на протяжении десятилетий», — пишет издание.

Отмечается, что Евросоюз не обладает необходимым политическим единством и не способен самостоятельно себя защитить.

Ранее China Daily писала, что Европейский союз избавится от влияния Вашингтона, если смягчит санкции в отношении России.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США бросают Евросоюз на поддержку Украины как вассалов, о какой-то дружбе между ними говорить сложно.