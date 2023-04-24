Япония заявила России протест из-за «Союза жителей островов Тисима и Хабомаи»

Власти Японии выразили России протест в связи с объявлением «Союза жителей островов Тисима и Хабомаи»* нежелательной НПО, заявил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Он подчеркнул, что позиция российской стороны является односторонней и «обижает чувства бывших жителей островов».

«(Они. — RT) мечтают, чтобы хотя бы на один день раньше была решена территориальная проблема, а также чтобы возобновились посещения могил... 24 апреля по дипломатическим каналам было сделано представление российской стороне и заявлен протест, так как это является неприемлемым», — цитирует Мацуно ТАСС.

В России ранее признали нежелательной японскую организацию «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи», деятельность которой, как выяснила Генпрокуратура, направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

До этого в Синей книге по дипломатии Японии за 2023 год Токио использовал формулировку о «незаконной оккупации северных территорий» (Курильских островов. — RT).

В МИД России напомнили, что такие упоминания в японской Синей книге по дипломатии Москва считает ничтожными, острова являются неотъемлемой частью России.

* иностранная НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» (Япония) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.04.2023