Францию призывают объявить посла КНР в Париже персоной нон грата
Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на соответствующее письмо.
Как говорится в обращении, парламентарии недовольны тем, что китайский посол указал на то, что «бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве», отметив, что нет никакого международного соглашения об их статусе.
«Подобные комментарии выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса... Мы просим Вас объявить персоной нон грата посла Шайе в ответ на его совершенно неприемлемое поведение», — цитирует документ РИА Новости.
Ранее стало известно, что прибалтийские республики и Украина возмутились словами посла Китая во Франции Лю Шайе о том, что Крым всегда принадлежал России.
В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал слова посла Китая во Франции Лю Шайе о Крыме холодным душем для стран Запада.