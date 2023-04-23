Францию призывают объявить посла КНР в Париже персоной нон грата

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Около 80 европейских парламентариев написали обращение к главе МИД Франции Катрин Колонна, в котором призывают её объявить посла Китая в Париже Лю Шайе персоной нон грата из-за его слов о Крыме и бывших советских республиках.

Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на соответствующее письмо.

Как говорится в обращении, парламентарии недовольны тем, что китайский посол указал на то, что «бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве», отметив, что нет никакого международного соглашения об их статусе.

«Подобные комментарии выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса... Мы просим Вас объявить персоной нон грата посла Шайе в ответ на его совершенно неприемлемое поведение», — цитирует документ РИА Новости.

Ранее стало известно, что прибалтийские республики и Украина возмутились словами посла Китая во Франции Лю Шайе о том, что Крым всегда принадлежал России.

В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал слова посла Китая во Франции Лю Шайе о Крыме холодным душем для стран Запада.

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