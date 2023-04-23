Посол Черновол: почти все россияне эвакуированы из горячих точек Хартума в посольство
Об этом посол сказал в беседе с РИА Новости.
По его информации, к началу конфликта российские граждане находились примерно в шести-семи горячих точках Хартума.
«К счастью, нам оттуда людей вытащить удалось, кроме россиянки с ребёнком в здании Нубийской митрополии», — констатировал он.
Черновол также рассказал, что посольство России в Судане предпринимает попытки забрать из здания Нубийской митрополии в Хартуме россиянку с ребёнком, однако пока безуспешно в связи с вооружёнными столкновениями в этом месте.