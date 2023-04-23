ЦПВС: боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» присвоили поставленную в Идлиб гуманитарную помощь
Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов, его слова приводит ТАСС.
Как уточнил Гуринов, гуманитарную помощь распределили между боевиками и членами их семей.
Ранее сообщалось, что боевики в районе города Идлиба занимаются подготовкой провокации для обвинения сирийских и российских военных в необоснованном применении оружия против мирного населения.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.