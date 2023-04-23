Власти Кубы надеются, что россияне смогут платить в стране картами МИР уже в 2023 году

Кубинский посол в России Хулио Гармендия Пенья сообщил, что власти Кубы рассчитывают, что у российских туристов появится возможность расплачиваться в стране картами МИР уже в текущем году.

Об этом посол сказал в беседе с РИА Новости.

По словам Пеньи, на Кубе уже около года работают над внедрением карт МИР. Он объяснил затягивание процесса техническими моментами.

«Мы надеемся, что в этом году точно мы это внедрим», — отметил он.

При этом посол напомнил, что карты МИР уже можно частично использовать в стране.

В марте сообщалось, что ряд банков в столице Кубы Гаване теперь принимают карты платёжной системы МИР.