Власти Кубы надеются, что россияне смогут платить в стране картами МИР уже в 2023 году
Об этом посол сказал в беседе с РИА Новости.
По словам Пеньи, на Кубе уже около года работают над внедрением карт МИР. Он объяснил затягивание процесса техническими моментами.
«Мы надеемся, что в этом году точно мы это внедрим», — отметил он.
При этом посол напомнил, что карты МИР уже можно частично использовать в стране.
В марте сообщалось, что ряд банков в столице Кубы Гаване теперь принимают карты платёжной системы МИР.