Посол Феоктистов: бизнес в Аргентине интересуется проектами с Россией, несмотря на санкции
Его слова приводит РИА Новости.
«Российские и аргентинские компании всё равно сохраняют интерес к продолжению взаимодействия», — подчеркнул Феоктистов.
Посол также напомнил о воссоздании совета предпринимателей России и Аргентины.
В январе президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что его страна не поддерживает действия России на Украине, однако он не намерен отказываться от диалога с российским президентом Владимиром Путиным.