Посол Феоктистов: бизнес в Аргентине интересуется проектами с Россией, несмотря на санкции

Представители аргентинского бизнеса заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией, несмотря на введённые против Москвы западные санкции, сообщил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Его слова приводит РИА Новости.

«Российские и аргентинские компании всё равно сохраняют интерес к продолжению взаимодействия», — подчеркнул Феоктистов.

Посол также напомнил о воссоздании совета предпринимателей России и Аргентины.

В январе президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что его страна не поддерживает действия России на Украине, однако он не намерен отказываться от диалога с российским президентом Владимиром Путиным.