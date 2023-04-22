Боевики совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

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Боевики террористической группировки «Исламская партия Туркестана»* совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
Боевики совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
  • AP

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы два обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны террористической группировки «Исламская партия Туркестана» в провинции Идлиб», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что боевики в районе города Идлиба занимаются подготовкой провокации для обвинения сирийских и российских военных в необоснованном применении оружия против мирного населения.

* «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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