Власти Судана продлили закрытие воздушного пространства страны до 30 апреля

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Управление гражданской авиации Судана продлило до 30 апреля закрытие воздушного пространства страны.
Власти Судана продлили закрытие воздушного пространства страны до 30 апреля
  • AFP

«Управление гражданской авиации направило извещение пилотам (NOTAM) о продлении закрытия суданского воздушного пространства для любого авиасообщения до 30 апреля», — приводит РИА Новости заявление международного аэропорта Хартума.

Ранее стало известно, что силы быстрого реагирования Судана согласились на 72-часовое прекращение огня на гуманитарных основаниях.

Кроме того, армия Судана согласилась на трёхдневное перемирие в связи с исламским праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

По словам посла России в Хартуме Андрея Черновола, режим прекращения огня в Судане соблюдается очень плохо.

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