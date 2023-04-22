Власти Судана продлили закрытие воздушного пространства страны до 30 апреля

Управление гражданской авиации Судана продлило до 30 апреля закрытие воздушного пространства страны.

«Управление гражданской авиации направило извещение пилотам (NOTAM) о продлении закрытия суданского воздушного пространства для любого авиасообщения до 30 апреля», — приводит РИА Новости заявление международного аэропорта Хартума.

Ранее стало известно, что силы быстрого реагирования Судана согласились на 72-часовое прекращение огня на гуманитарных основаниях.

Кроме того, армия Судана согласилась на трёхдневное перемирие в связи с исламским праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

По словам посла России в Хартуме Андрея Черновола, режим прекращения огня в Судане соблюдается очень плохо.