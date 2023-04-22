Россия и Япония договорились о промысле морской капусты
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Как уточняется, речь идёт о промысле в районе архипелага Хабомаи, острова Сигнальный.
Стороны заключили соглашение, по которому Япония заплатит России 82,54 млн иен (около $635 тыс.).
При этом количество судов подлежит сокращению, оно составит 204. Срок промысла установлен с 1 июня по 30 сентября.
В апреле прошлого года Япония и Россия пришли к соглашению по вопросу квоты на вылов лососёвых в 2022 финансовом году. Согласно договорённости, японская сторона обязалась выплатить России от 200 до 313 млн иен в зависимости от реального объёма выловленной рыбы.
Позднее Москва приостановила реализацию соглашения с Токио в области промысла морских живых ресурсов.