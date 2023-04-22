Россия и Япония договорились о промысле морской капусты

Россия и Япония договорились о промысле ламинарии (морской капусты) в районе Курильских островов, сообщает РИА Новости со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Как уточняется, речь идёт о промысле в районе архипелага Хабомаи, острова Сигнальный.

Стороны заключили соглашение, по которому Япония заплатит России 82,54 млн иен (около $635 тыс.).

При этом количество судов подлежит сокращению, оно составит 204. Срок промысла установлен с 1 июня по 30 сентября.

В апреле прошлого года Япония и Россия пришли к соглашению по вопросу квоты на вылов лососёвых в 2022 финансовом году. Согласно договорённости, японская сторона обязалась выплатить России от 200 до 313 млн иен в зависимости от реального объёма выловленной рыбы.

Позднее Москва приостановила реализацию соглашения с Токио в области промысла морских живых ресурсов.