Россия и Япония договорились о промысле морской капусты

Короткая ссылка
Россия и Япония договорились о промысле ламинарии (морской капусты) в районе Курильских островов, сообщает РИА Новости со ссылкой на японское агентство Kyodo.
Россия и Япония договорились о промысле морской капусты
  • Gettyimages.ru
  • © Daisuke Kurashima / EyeEm

Как уточняется, речь идёт о промысле в районе архипелага Хабомаи, острова Сигнальный.

Стороны заключили соглашение, по которому Япония заплатит России 82,54 млн иен (около $635 тыс.).

При этом количество судов подлежит сокращению, оно составит 204. Срок промысла установлен с 1 июня по 30 сентября.

В апреле прошлого года Япония и Россия пришли к соглашению по вопросу квоты на вылов лососёвых в 2022 финансовом году. Согласно договорённости, японская сторона обязалась выплатить России от 200 до 313 млн иен в зависимости от реального объёма выловленной рыбы.

Позднее Москва приостановила реализацию соглашения с Токио в области промысла морских живых ресурсов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить