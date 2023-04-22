Российский посол заявил, что ни одной дипмиссии не удалось эвакуироваться из Судана

Короткая ссылка
Ни одной дипмиссии не удалось эвакуироваться из Судана. Об этом заявил посол России в стране Андрей Черновол.
Российский посол заявил, что ни одной дипмиссии не удалось эвакуироваться из Судана
  • AFP

Он подчеркнул, что зарубежные дипломаты говорят о готовности к эвакуации из Судана.

«Тем не менее, насколько мне известно, эвакуировать своих сотрудников из Хартума пока не смогла ни одна миссия. И вообще с территории Судана», — приводит ТАСС слова Черновола.

Ранее стало известно, что российское посольство не получало сведений о пострадавших россиянах в Судане, где идут вооружённые столкновения между силами быстрого реагирования и армией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить