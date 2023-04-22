Российский посол заявил, что ни одной дипмиссии не удалось эвакуироваться из Судана

Ни одной дипмиссии не удалось эвакуироваться из Судана. Об этом заявил посол России в стране Андрей Черновол.

Он подчеркнул, что зарубежные дипломаты говорят о готовности к эвакуации из Судана.

«Тем не менее, насколько мне известно, эвакуировать своих сотрудников из Хартума пока не смогла ни одна миссия. И вообще с территории Судана», — приводит ТАСС слова Черновола.

Ранее стало известно, что российское посольство не получало сведений о пострадавших россиянах в Судане, где идут вооружённые столкновения между силами быстрого реагирования и армией.