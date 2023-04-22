Asia Times: российские планирующие бомбы представляют для ВСУ большую опасность

Российские планирующие бомбы «Гром-Э2» и УПАБ-1500Б-Э представляют для украинских военных большую опасность. Об этом в статье для Asia Times написал старший научный сотрудник Йорктаунского института Стивен Брайен.

«Россияне на данный момент выигрывают сражение планирующих бомб. Украинцы зовут российские планирующие бомбы чрезвычайно большой угрозой», — написал он.

Брайен подчеркнул, что ВСУ до сих пор не нашли способ справиться с такими боеприпасами.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона сообщила, что Украине не хватит западных танков и других вооружений, чтобы осуществить контрнаступление.