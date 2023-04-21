Захарова попросила Писториуса запомнить его слова о приемлемости ударов ВСУ по России

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова попросила министра обороны Германии Бориса Писториуса запомнить его слова о приемлемости ударов армии Украины по России.
Захарова попросила Писториуса запомнить его слова о приемлемости ударов ВСУ по России
  • РИА Новости

«Все запомнили? «Ограниченные удары — приемлемая тактика». Борис, Вы тоже не забывайте своё выражение», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она также спросила, узнало ли Минобороны ФРГ кто осуществил диверсию на «Северных потоках».

Ранее Борис Писториус заявил, что считает «абсолютно нормальным» проведение Украиной операций на территории России, если они нужны для нарушения снабжения российских военных.

По его мнению, это «нормально» до тех пор, пока нападению не подвергаются города, гражданские лица и гражданские районы.

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