Боррель сообщил, что ЕС уже подготовил для Киева 16 тысяч солдат

Евросоюз уже обеспечил тренировку 16 тыс. украинских военных и передал Киеву 600 млн различных боеприпасов.

Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Свыше 16 тыс. военных уже подготовлены, свыше 600 млн единиц боеприпасов и ракет переданы», — написал он в Twitter.

Ранее генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО уже оказали Киеву военную помощь на сумму около €150 млрд.

20 апреля американский президент Джо Байден обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен военную и экономическую помощь Украине, а также намерение вводить новые санкции против России.