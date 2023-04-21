Аналитик Блохин: слова об ожидании Украины в НАТО доказывают правильность проведения СВО

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом организации.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на такое заявление.

Как подчеркнул Блохин, позиция Орбана всегда отличается от общеевропейской, поскольку Венгрия проводит самостоятельную политику.

По его словам, очевидно, что генсек НАТО, делая такое заявление, отталкивается от позиции США и большинства западных стран.

«Это, по сути, позиция США, они играют главную роль в НАТО. Здесь очевидна проатлантическая позиция», — заявил Блохин.

При этом, по мнению политолога, высказывание Столтенберга в очередной раз доказывает, что решение о проведении спецоперации было верным.

«Такие заявления подчёркивают правильность нашего курса», — заключил собеседник RT.

Ранее Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

20 апреля он в ходе визита в Киев заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.