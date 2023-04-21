Южная Корея отправила военный самолёт для эвакуации своих граждан из Судана

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Южная Корея отправила в Джибути военно-транспортный самолёт для эвакуации своих граждан из Судана.
Южная Корея отправила военный самолёт для эвакуации своих граждан из Судана
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Корея.

«Было решено отправить военно-транспортный самолёт C-130J для безопасной эвакуации наших граждан, находящихся в Судане», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число жертв вооружённых столкновений в Судане достигло 413.

Представитель ВС Судана Набиль Абдулла заявил, что вариант дипломатического урегулирования конфликта суданской армии с силами быстрого реагирования (СБР) исключён, так как последние являются бандами вне закона.

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