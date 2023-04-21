Зампред Совбеза Медведев: Британия была, есть и будет вечным врагом России

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Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал введённые Лондоном санкции против российских следователей и судьи, которая вынесла приговор в отношении Владимира Кара-Мурзы* по делу о госизмене и фейках о российской армии.
Зампред Совбеза Медведев: Британия была, есть и будет вечным врагом России
  • РИА Новости

По словам Медведева, «вера британских дегенератов в свою исключительность великолепна».

«Под санкции попал состав российского суда, рассматривавший дела по тяжким преступлениям в отношении наших граждан, а чуть ранее посол этой страны что-то тявкал у здания нашего суда», — написал он в Telegram.

Российский чиновник отметил, что дело не в конкретном «кейсе», а в «святой уверенности, что это страшное наказание».

«Плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае, до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия», — сказал Медведев.

21 апреля Британия ввела санкции против пяти граждан России в связи с приговором Владимиру Кара-Мурзе. Под санкции подпала судья Елена Ленская, двое следователей по делу Кара-Мурзы и двое сотрудников ФСБ России, заявил британский МИД.

Как сообщал источник RT, на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за это он получал около $30 тыс. ежемесячно. 

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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