В МИД России назвали ударом для режима Зеленского ограничение зернового экспорта с Украины

Решение Польши, Словакии, Венгрии и Болгарии по ограничению зернового экспорта с Украины является ударом для киевского режима.

Об этом заявили в МИД России.

«Очередной удар режим (президента Украины Владимира Зеленского. — RT) получил от своих ближайших восточноевропейских «друзей» — Польши, Словакии, Венгрии и Болгарии, которые из-за протестов собственных фермеров и падения внутренних цен временно остановили экспорт украинского зерна и собираются включить в «чёрный список» другие её сельхозтовары», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что система вывоза аграрной продукции с Украины «даёт трещины».

Ранее стало известно, что польские власти предлагают Европейскому союзу запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания. Отмечается, что речь, в частности, идёт о яйцах и сахаре.

Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявил, что Еврокомиссия (ЕК) готова рассмотреть возможность приостановки ввоза зерна c Украины вплоть до 5 июня, если Польша, Болгария, Венгрия и Словакия отменят односторонние запреты на импорт.