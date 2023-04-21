Посольство России: бедным странам достаётся лишь 2,6% в рамках зерновой сделки

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В российском посольстве в Вашингтоне сообщили, что значительная часть сельскохозяйственной продукции Украины в рамках зерновой сделки отправляется развитым государствам, в то время как бедным странам достаётся лишь 2,6%.

Об этом информирует ТАСС.

«Львиная доля отгрузок по-прежнему приходится на коммерческие контракты в интересах развитых стран. Тогда как поставки сельхозпродукции в беднейшие государства, о которых так рьяно печётся на публику Белый дом, упали до мизерных 2,6%», — сказано в заявлении.

В посольстве также напомнили об упорном нежелании США даже упоминать взаимоувязанный характер стамбульских продовольственных договорённостей.

Российское посольство в Вашингтоне также сообщило, что, обвиняя Россию в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, Соединённые Штаты молчат о реальных выгодоприобретателях «украинской части» зерновой сделки.

Отмечается, что Россия остаётся надёжным поставщиком агротоваров и продолжит исполнять обязательства по имеющимся соглашениям.

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