Посольство России: бедным странам достаётся лишь 2,6% в рамках зерновой сделки
Об этом информирует ТАСС.
«Львиная доля отгрузок по-прежнему приходится на коммерческие контракты в интересах развитых стран. Тогда как поставки сельхозпродукции в беднейшие государства, о которых так рьяно печётся на публику Белый дом, упали до мизерных 2,6%», — сказано в заявлении.
В посольстве также напомнили об упорном нежелании США даже упоминать взаимоувязанный характер стамбульских продовольственных договорённостей.
Российское посольство в Вашингтоне также сообщило, что, обвиняя Россию в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, Соединённые Штаты молчат о реальных выгодоприобретателях «украинской части» зерновой сделки.
Отмечается, что Россия остаётся надёжным поставщиком агротоваров и продолжит исполнять обязательства по имеющимся соглашениям.