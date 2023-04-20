Байден обсудил с Макроном визит президента Франции в Китай

Президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили визит главы Франции в Китай.

«Лидеры обсудили недавнюю поездку президента Макрона в Китайскую Народную Республику и их постоянные усилия по продвижению процветания, безопасности, общих ценностей и основанного на правилах международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил Белый дом.

Байден и Макрон также подтвердили важность «поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе» и осудили спецоперацию России на Украине.

Также американский президент обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен военную и экономическую помощь Украине, а также намерение вводить новые санкции против России.