Байден обсудил с Макроном визит президента Франции в Китай
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«Лидеры обсудили недавнюю поездку президента Макрона в Китайскую Народную Республику и их постоянные усилия по продвижению процветания, безопасности, общих ценностей и основанного на правилах международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил Белый дом.
Байден и Макрон также подтвердили важность «поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе» и осудили спецоперацию России на Украине.
Также американский президент обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен военную и экономическую помощь Украине, а также намерение вводить новые санкции против России.