Небензя заявил, что США не выдали визы журналистам из России на заседание Совбеза ООН
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Он подчеркнул, что визы не выданы лишь нескольким членам российской делегации.
«Пока не выданы визы сопровождающим министра и делегацию российским журналистам», — приводит ТАСС слова Небензи в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что власти США обязаны выдать российским журналистам визы для освещения участия Лаврова в работе СБ ООН.