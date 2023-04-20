Небензя заявил, что США не выдали визы журналистам из России на заседание Совбеза ООН

Соединённые Штаты не выдали визы российским журналистам на заседание Совбеза ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

AP

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Он подчеркнул, что визы не выданы лишь нескольким членам российской делегации. «Пока не выданы визы сопровождающим министра и делегацию российским журналистам», — приводит ТАСС слова Небензи в эфире телеканала «Россия 24». Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что власти США обязаны выдать российским журналистам визы для освещения участия Лаврова в работе СБ ООН.