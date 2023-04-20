Глава МИД России Лавров проведёт встречу с Генсеком ООН 24 апреля
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Об этом сообщил российский постпред при всемирной организации Василий Небензя. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, у российской стороны накопилось к Генсеку ООН немало вопросов и тем для обсуждения.
Встреча состоится в Нью-Йорке, куда Лавров приедет для посещения штаб-квартиры ООН.
Ранее Небензя заявил, что Лавров получил визу США для участия в мероприятиях Совбеза ООН.
При этом российский дипломат рассказал, что визы не получили представители российских СМИ.
В начале апреля Россия на месяц приняла председательство в Совбезе ООН.