Глава МИД России Лавров проведёт встречу с Генсеком ООН 24 апреля

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Глава МИД России Сергей Лавров проведёт встречу с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем в понедельник, 24 апреля.
Глава МИД России Лавров проведёт встречу с Генсеком ООН 24 апреля
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  • © MFA Russia

Об этом сообщил российский постпред при всемирной организации Василий Небензя. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, у российской стороны накопилось к Генсеку ООН немало вопросов и тем для обсуждения. 

Встреча состоится в Нью-Йорке, куда Лавров приедет для посещения штаб-квартиры ООН.

Ранее Небензя заявил, что Лавров получил визу США для участия в мероприятиях Совбеза ООН.

При этом российский дипломат рассказал, что визы не получили представители российских СМИ.

В начале апреля Россия на месяц приняла председательство в Совбезе ООН.

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