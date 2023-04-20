Посольство России в Швейцарии опровергло угрозы швейцарскому журналисту

Посольство России в Швейцарии опровергло информацию о якобы угрозах журналисту газеты NZZ.

«Хотим подчеркнуть, что комментарий посольства не содержал личных угроз в адрес журналиста И. Мейнсена», — приводит РИА Новости заявление.

Репортёрам газеты напомнили, что они живут в правовом государстве и должны ориентироваться на его юридические нормы, которые запрещают поддержку террористической деятельности, подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Ранее в МИД Швейцарии вызвали российского посла Сергея Гармонина после публикации посольства о швейцарском журналисте газеты NZZ.

Речь идёт о заявлении посольства России в Швейцарии от 13 апреля.

«В общем потоке ежедневной грязи в отношении нашей страны в швейцарской NZZ время от времени появляются материалы, свидетельствующие о полной деградации журналистской и общечеловеческой этики авторов, очевидно уверенных в своей вседозволенности. В выпуске от 8 апреля с. г. этим, к большому стыду для данной «авторитетной» немецкоязычной газеты, отличился её венский корреспондент И. Мейнсен со своей статьёй о деятельности террористов в Мелитополе, изложенной в явно сочувствующем к головорезам тоне», — отметили в диппредставительстве.

В посольстве также напомнили, что подобные оправдания терроризма подлежат уголовному преследованию в России.