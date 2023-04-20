Глава Минфина США заявила о намерении в подходящее время посетить Китай

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о планах посетить Китай «в подходящее время» для обсуждения экономических отношений двух стран.

Она отметила, что Вашингтон не поступится своей безопасностью, но готов искать «путь вперёд» при заинтересованности Пекина.

«Поэтому я планирую в подходящее время посетить Китай», — приводит РИА Новости слова Йеллен.

Американский министр выразила надежду на «субстантивный диалог» со своим китайским коллегой.

Также Йеллен заявила, что Соединённые Штаты готовы вводить новые санкции против Китая, однако Вашингтон не стремится к полному экономическому размежеванию с Пекином, потому что это станет катастрофой для обеих стран.

Она напомнила о глубокой интеграции экономик США и Китая с ежегодным товарооборотом в $700 млрд.