В МИД Швейцарии вызвали российского посла

В МИД Швейцарии вызван российский посол Сергей Гармонин после публикации посольства о швейцарском журналисте газеты NZZ.

«Федеральный департамент по иностранным делам Швейцарии вызвал сегодня посла России в Берне в связи с публикацией посольством заявления в отношении швейцарского журналиста газеты NZZ», — приводит РИА Новости заявление.

Речь идёт о заявлении посольства России в Швейцарии от 13 апреля.

«В общем потоке ежедневной грязи в отношении нашей страны в швейцарской NZZ время от времени появляются материалы, свидетельствующие о полной деградации журналистской и общечеловеческой этики авторов, очевидно уверенных в своей вседозволенности. В выпуске от 8 апреля с.г. этим, к большому стыду для данной «авторитетной» немецкоязычной газеты, отличился её венский корреспондент И.Мейнссен со своей статьёй о деятельности террористов в Мелитополе, изложенной в явно сочувствующем к головорезам тоне», — отметили в диппредставительстве.

В посольстве также напомнили, что подобные оправдания терроризма подлежат уголовному преследованию в России.

Ранее в МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады в связи с «грубым вмешательством во внутренние дела России» и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу.