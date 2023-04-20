Израиль и Германия начали обсуждать соглашение о продаже системы ПРО Arrow 3

Министерства обороны Израиля и Германии начали обсуждение проекта соглашения о поставках Берлину системы ПРО Arrow 3.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Израиля.

«На этой неделе в Германии были начаты переговоры с целью выработки детального соглашения о поставках Министерству обороны Германии израильской системы Arrow 3», — приводит заявление ТАСС.

В ведомстве отметили, что система Arrow 3 «разработана и производится совместно с США», в связи с чем «процесс её оборонного экспорта зависит от одобрения правительства США».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не участвует в поставках вооружений Киеву.