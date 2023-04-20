В МИД России выразили соболезнования в связи с давкой в столице Йемена

МИД России выразил соболезнования родным и близким погибших в результате давки в столице Йемена Сане.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что инцидент является подтверждением приоритетности и срочности задачи выправления гуманитарной ситуации в Йемене.

Ранее сообщалось, что число жертв давки в столице Йемена Сане, которую контролирует движение «Ансар Алла» (хуситы), достигло 80.