В МИД России выразили соболезнования в связи с давкой в столице Йемена

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МИД России выразил соболезнования родным и близким погибших в результате давки в столице Йемена Сане.
В МИД России выразили соболезнования в связи с давкой в столице Йемена
  • AFP
  • © Huthi Security Media Office

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что инцидент является подтверждением приоритетности и срочности задачи выправления гуманитарной ситуации в Йемене.

Ранее сообщалось, что число жертв давки в столице Йемена Сане, которую контролирует движение «Ансар Алла» (хуситы), достигло 80.

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