В МИД России выразили соболезнования в связи с давкой в столице Йемена
- AFP
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Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.
В МИД отметили, что инцидент является подтверждением приоритетности и срочности задачи выправления гуманитарной ситуации в Йемене.
Ранее сообщалось, что число жертв давки в столице Йемена Сане, которую контролирует движение «Ансар Алла» (хуситы), достигло 80.