Посол Судана: Хартум находится в постоянном контакте с Москвой

Судан находится в постоянном контакте с Россией, заявил суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж.

«Россия — дружественная нам страна, поэтому мы с самого начала развития событий в прошлую субботу были в прямом контакте с МИД России», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что контакты ведутся с замглавы МИД России Михаилом Богдановым.

Посольство России в Хартуме ранее заявило, что при первой возможности проведёт эвакуацию российских граждан в места их проживания или в здание дипмиссии.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число жертв вооружённых столкновений в Судане достигло 330.