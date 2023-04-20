Нидерланды направили самолёты в Иорданию для возможной эвакуации из Судана

Нидерланды направили военные самолёты в Иорданию для возможной эвакуации из Судана.

Об этом сообщили в Минобороны королевства.

«Транспортный самолёт Defense C-130 Hercules и A330 из парка самолётов НАТО вылетели с авиабазы в Эйндховене в Акабу в Иордании», — приводит сообщение ТАСС.

На борту находятся морские пехотинцы и медицинский отряд.

Посольство России в Хартуме ранее заявило, что при первой возможности проведёт эвакуацию российских граждан в места их проживания или в здание дипмиссии.

Также стало известно, что в Хартуме находятся десять белорусских граждан, им оказывают консультационную помощь и иное содействие.