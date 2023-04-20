Нидерланды направили самолёты в Иорданию для возможной эвакуации из Судана
- AP
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Об этом сообщили в Минобороны королевства.
«Транспортный самолёт Defense C-130 Hercules и A330 из парка самолётов НАТО вылетели с авиабазы в Эйндховене в Акабу в Иордании», — приводит сообщение ТАСС.
На борту находятся морские пехотинцы и медицинский отряд.
Посольство России в Хартуме ранее заявило, что при первой возможности проведёт эвакуацию российских граждан в места их проживания или в здание дипмиссии.
Также стало известно, что в Хартуме находятся десять белорусских граждан, им оказывают консультационную помощь и иное содействие.