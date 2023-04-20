МИД: в столице Судана Хартуме находятся десять граждан Белоруссии
- AP
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Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
«На данный момент в Хартуме находятся, условно, три группы наших граждан, всего десять человек», — заявил Глаз.
Он добавил, что двоих сограждан удалось вывезти на территорию посольства России.
Посольство России в Хартуме ранее заявило, что при первой возможности проведёт эвакуацию российских граждан в места их проживания или в здание дипмиссии.