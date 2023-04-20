МИД: в столице Судана Хартуме находятся десять граждан Белоруссии

В Хартуме находятся десять белорусских граждан, им оказывают консультационную помощь и иное содействие.

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«На данный момент в Хартуме находятся, условно, три группы наших граждан, всего десять человек», — заявил Глаз.

Он добавил, что двоих сограждан удалось вывезти на территорию посольства России.

Посольство России в Хартуме ранее заявило, что при первой возможности проведёт эвакуацию российских граждан в места их проживания или в здание дипмиссии.