МИД: в столице Судана Хартуме находятся десять граждан Белоруссии

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В Хартуме находятся десять белорусских граждан, им оказывают консультационную помощь и иное содействие.
МИД: в столице Судана Хартуме находятся десять граждан Белоруссии
  • AP
  • © Marwan Ali

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«На данный момент в Хартуме находятся, условно, три группы наших граждан, всего десять человек», — заявил Глаз.

Он добавил, что двоих сограждан удалось вывезти на территорию посольства России.

Посольство России в Хартуме ранее заявило, что при первой возможности проведёт эвакуацию российских граждан в места их проживания или в здание дипмиссии.

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