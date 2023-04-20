Лебедев: дискуссии на заседаниях СНГ откровеннее и острее, чем в G7 или G20

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что дискуссии в рамках Содружества Независимых Государств гораздо откровеннее и острее, чем на заседаниях в G7 или G20.

«Я бы не назвал это спорами, есть довольно-таки живые и острые дискуссии, я был свидетелем некоторых из них. Разговоры в узком формате и на уровне глав государств и глав правительств очень откровенные», — рассказал он ТАСС.

По его словам, на заседаниях G7 и G20 «чистый официоз», который не даёт возможности провести откровенный разговор.

Он отметил, что на заседаниях Содружества даже несколько раз прозвучала фраза: «Дорогие друзья, соседи, вот разве можно представить, что вот такой откровенный, открытый разговор, доверительный, проходит в рамках «двадцатки», «семёрки», «восьмёрки» в своё время».

Вместе с этим он добавил, что главное в этом то, что эта откровенность приводит к компромиссам и решениям в интересах сторон-участников.

Ранее Лебедев заявил о стремлении США «разорвать» и разрушить СНГ.