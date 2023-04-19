Замглавы МИД России Панкин: расследование теракта на СП не может быть снято с повестки
Его слова приводит РИА Новости.
«Я считаю, что этот вопрос не может быть просто снят с обсуждения по причине того, что три страны ведут отдельные расследования», — заявил он.
Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани потребовал создать комиссию для расследования подрывов «Северных потоков».
По словам Мариани, президент США Джо Байден заявлял, что в случае продолжения вооружённого конфликта на Украине «Северного потока — 2» больше не будет.
Также евродепутат отметил тот факт, что американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в своём расследовании предельно ясно обвинил США в саботаже.