Замглавы МИД России Панкин: расследование теракта на СП не может быть снято с повестки

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что расследование теракта на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» (СП) не может быть снято с повестки.

Его слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, что этот вопрос не может быть просто снят с обсуждения по причине того, что три страны ведут отдельные расследования», — заявил он.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани потребовал создать комиссию для расследования подрывов «Северных потоков».

По словам Мариани, президент США Джо Байден заявлял, что в случае продолжения вооружённого конфликта на Украине «Северного потока — 2» больше не будет.

Также евродепутат отметил тот факт, что американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в своём расследовании предельно ясно обвинил США в саботаже.