МИД: Россия пригласила госсекретаря США Блинкена на министерские заседания в Совбезе ООН
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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы российского внешнеполитического ведомства Александра Панкина.
Панкин отметил, что ему неизвестно, состоится ли встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Блинкена на полях ООН.
«Я знаю, что министр пригласил глав внешнеполитических ведомств, Госдепартамента и других принять участие в заседаниях, на которых он будет председательствовать», — сказал Панкин.
Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия не намерена избегать контактов с американскими представителями во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.