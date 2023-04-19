МИД: Россия пригласила госсекретаря США Блинкена на министерские заседания в Совбезе ООН

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Россия пригласила государственного секретаря США Энтони Блинкена на министерские заседания в Совете Безопасности ООН 24—25 апреля в рамках российского председательства в СБ ООН.
МИД: Россия пригласила госсекретаря США Блинкена на министерские заседания в Совбезе ООН
  • AP

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы российского внешнеполитического ведомства Александра Панкина. 

Панкин отметил, что ему неизвестно, состоится ли встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Блинкена на полях ООН.

«Я знаю, что министр пригласил глав внешнеполитических ведомств, Госдепартамента и других принять участие в заседаниях, на которых он будет председательствовать», — сказал Панкин.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия не намерена избегать контактов с американскими представителями во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

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